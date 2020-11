Ingleses sugerem Otávio a treinador que bem o conhece

Imprensa lembra que o médio está em fim de contrato e que a equipa de NES pode amarrá-lo em janeiro.

Pelo contributo dado para a dobradinha conquistada pelo FC Porto na última época, bem como pela situação contratual em que se encontra, Otávio é um nome que por estes dias tem sido mencionado com alguma frequência na Imprensa internacional.

Se em Espanha o associam ao Sevilha e em Itália ao Nápoles, em Inglaterra decidiram ontem "sugerir" o brasileiro ao Wolverhampton. O portal "HITC" foi apenas um dos que lembraram que o médio se encontra no último ano de ligação aos dragões e que, logo, é livre de poder assinar um pré-acordo com outro clube já a partir de 1 de janeiro. O alegado interesse dos Wolves não é novo e chegou a ser notícia pelo "The Mirror" em julho. De então para cá, porém, a equipa de Nuno Espírito Santo, que conhece o jogador desde que o treinou, em 2016/17, veio ao Dragão contratar Vítor Ferreira e o treinador português ainda tem Rúben Neves e João Moutinho, entre outras opções para o meio-campo.

As negociações com o FC Porto para a renovação do contrato estão em banho-maria há algum tempo, mas Otávio quer tranquilidade nesta fase, porque tem pela frente uma decisão importante a tomar. A continuidade na Invicta para além desta época não está colocada de parte, embora seja cada vez mais difícil resistir às abordagens que chegam de campeonatos mais competitivos do que o português. E até que a decisão seja tomada, é provável que continue a ser notícia em vários quadrantes do globo.