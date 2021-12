IFFHS volta a destacar Díaz e Taremi: colombiano ao lado de Messi e companhia

Extremo do FC Porto integra Equipa do Ano da CONMEBOL, elaborada pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Mehdi é suplente no onze da AFC, que tem o português Leonardo Jardim como treinador.

Depois de ter incluído Luis Díaz e Mehdi Taremi na lista de candidatos a Melhor Jogador de 2021, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) voltou a colocar em posição de destaque a dupla do FC Porto.

O extremo colombiano é um dos integrantes da Equipa do Ano da CONMEBOL (América do Sul), juntando-se a nomes de peso como Messi, Neymar, Marquinhos e Lautaro Martínez, entre outros.

Já o iraniano surge como "suplente" no onze ideal da Confederação Asiática (AFC), numa equipa que é treinada pelo português Leonardo Jardim, vencedor da Champions da AFC ao leme do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Confira os dois onzes elaborados pela IFFHS: