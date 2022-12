Iraniano atinge um registo simbólico no ranking dos melhores marcadores do FC Porto. Cubillas está na próxima meta

Mehdi Taremi regressou do Mundial do Catar na mesma forma com que chegou ao torneio: a causar estragos nas defesas. Depois de já ter marcado ao Vizela, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, o avançado voltou a faturar anteontem, frente ao Gil Vicente, chegando ao 25.º lugar dos melhores marcadores da história do FC Porto. O internacional iraniano ultrapassou Djalma e Lisandro López e igualou os 64 golos de Tiquinho Soares, ao fim de 118 jogos de azul e branco. Ou seja, tem uma média de 0,54 golos por partida.

Depois da entrada no top-25, Taremi deverá continuar a escalar nos registos históricos do clube, em virtude da proximidade dos nomes seguintes e da cadência goleadora que o camisola 9 está a demonstrar. O mítico Teófilo Cubillas é o próximo, com 66 golos, seguido por Marega e Falcao, ambos nos 72, e Madjer, que fez 75. Mehdi soma 15 disparos certeiros nesta temporada e já está a mais de metade dos 26 que colecionou em 2021/22.

Se até ao fim da época igualar esse registo, será suficiente para entrar no top-20, com os mesmos 75 de Carlos Duarte e apenas a três de Hulk, que é o terceiro melhor estrangeiro da lista, atrás de Jackson Martínez (92) e Jardel (168). Está tudo nas mãos de Taremi, que aos 30 anos atravessa uma das melhores fases da carreira, senão mesmo a melhor. Nos 22 encontros que disputou pelo FC Porto, nunca esteve mais do que um sem marcar ou assistir. Neste último capítulo, leva sete passes para golo.