Hernâni fala em "amargo de boca" e elogia Conceição: "Com ele vivemos sempre no limite"

Em entrevista a O JOGO, o jogador do Las Palmas admite que saiu do Dragão com um "amargo de boca", por entender que ficaram algumas coisas por fazer. Vê a equipa no caminho certo para a dobradinha.

Hernâni desvinculou-se do FC Porto em 2019, mas a ligação de cinco anos deixou marcas para sempre. Atualmente a jogar no Las Palmas, da segunda divisão espanhola, o extremo recorda com satisfação os bons momentos que passou no Dragão e torce para que os portistas sejam campeões. Acredita que a dobradinha é possível.