Guiné-Bissau tenta Manafá: "É importante para qualquer treinador"

Natural de Oliveira do Bairro, defesa tem dupla nacionalidade. Selecionador esteve em Portugal.

Manafá foi convidado para representar a seleção da Guiné-Bissau e a decisão do jogador deve ser anunciada em breve. Segundo O JOGO apurou, o selecionador daquele país africano, Baciro Candé, assim como o diretor-geral, Almani Moreira, antigo jogador do Boavista, estiveram nos últimos dias em Portugal a acompanhar os internacionais que alinham em várias equipas nacionais, aproveitando ainda para desenvolver contactos com alguns atletas que podem ser chamados à seleção. Entre eles está o lateral do FC Porto, que nas últimas semanas foi apontado também à Seleção Nacional.

Manafá é natural de Oliveira do Bairro, mas tem dupla nacionalidade e tem sido acompanhado por Baciro Candé, que gostaria de contar com o jogador já no apuramento para o Mundial'22 (a segunda fase arranca no final de maio) e, depois, na fase final da Taça de África das Nações, a decorrer no início de 2022. "O Manafá tem crescido imenso. É um excelente jogador e profissional, mas, independentemente disso, é um grande homem. Tenho-o acompanhado desde que ele estava no Portimonense e sei o valor que tem. É um jogador versátil, o que é importante para qualquer treinador", destacou o selecionador da Guiné-Bissau, em declarações a O JOGO.

Baciro Candé gostaria de juntar Manafá a um companheiro do FC Porto que é titular indiscutível da Guiné-Bissau. "Conheci o Nanu no Marítimo B e acompanhei o seu crescimento. Isso é graças ao empenho e determinação dele, porque soube definir bem as suas pretensões e vai continuar a evoluir. É um miúdo que tem crescido imenso. Um jovem muito humilde. Tem muito valor e um futuro promissor", destacou o selecionador guineense, admitindo que ficou "surpreendido com o salto tão rápido do Marítimo para o FC Porto".

Com os dois jogadores, Baldé poderia multiplicar as opções. "O Nanu é igual ao Manafá porque pode jogar em várias posições. Isso permite mudar o xadrez sem ter de mudar um ou outro jogador, o que é muito importante para o treinador", referiu.