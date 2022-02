Grujic fala da saída de Luis Díaz: "Quem perde um jogador do calibre dele, vai sentir falta"

Luis Díaz mudou-se para o Liverpool, um clube que Grujic conhece bem.

Marko Grujic falou com o The Athletic sobre o antigo companheiro de equipa Luis Díaz, agora transferido para o Liverpool. O médio do FC Porto diz que os dragões vão sentir falta de um jogador com tanta qualidade como o colombiano e antevê muito sucesso para "Lucho" em Anfield.

"Aconteceu tudo muito rápido depois do Luis ter ido para a seleção. Não tivemos tempo de nos despedirmos como deve ser. Vamos ter muitas saudades dele, é um grande jogador. Marcou muitos golos importantes no FC Porto. E qualquer equipa que perde um jogador do calibre dele, vai sentir falta. Tem a qualidade para fazer a diferença nos jogos, é capaz de mudar um jogo num espaço de segundos. Tem estado imparável esta época. Diria que a maior mudança que aconteceu no seu jogo comparativamente a outras temporadas tem a ver com o setor defensivo. Estava a defender muito melhor e entrava sempre no onze. Sempre teve a capacidade para levar a melhor sobre o defesa no 1x1 e marcar golos ou fazer assistências. E essa parte do seu jogo desenvolveu-se muito a trabalhar com o treinador Sérgio Conceição", apontou o sérvio.

"Não vejo outra opção a não ser uma relação de sucesso entre o Luis, o Liverpool e os adeptos. Já estou a ver que os adeptos o adoram, devido às suas capacidades técnicas. Tenho a certeza que vão ficar cada vez mais agradados, porque ele tem ainda muito mais para oferecer", acrescentou.