"Gostava que Taremi tivesse ido mais cedo para a Europa"

Azmoun elogiou o compatriota e enfatizou a amizade com o avançado do FC Porto, depois dos rumores de que estariam de costas voltadas

Sardar Azmoun e Mehdi Taremi partilham há muito a frente de ataque da seleção do Irão, além de uma relação de uma amizade.

Há uns meses, correram rumores de que os dois estavam de costas voltadas e em pontos opostos numa suposta divisão na equipa nacional, mas o avançado do Bayer Leverkusen, em entrevista à Imprensa do Irão, não só enfatizou a amizade com o artilheiro portista, como lhe deixou elogios.

"Mehdi é, sem dúvida, um jogador talentoso que tem brilhado imenso no FC Porto, um homem-golo. Evoluiu tanto e gostava que tivesse chegado à Europa mais cedo", vincou Azmoun, que revelou algumas conversas antigas com Taremi.

"Quando ele estava no Persepolis, insisti para que ele fosse para a Europa, ele merecia e tinha talento. Via como ele ajudava os seus colegas com os passes", acrescentou Azmoun, que vê Taremi com capacidade para competir noutras ligas:

"Sem dúvida que pode jogar em equipas com Milan e Inter. Tem trabalhado arduamente e feito grandes jogos no FC Porto."