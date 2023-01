Google revela clubes mais pesquisados e FC Porto está na lista

No primeiro dia do ano de 2023 ficou a conhecer-se a lista dos clubes mais pesquisados em 2022 no famoso motor de busca

O FC Porto figura como o clube português mais pesquisado no Google. Os dados são do mais usado de todos os motores de busca e refere-se a 2022.

A lista é liderada pelo Manchester United, com uma média de 28,5 milhões de pesquisas mensais, com o FC Porto a surgir como o clube português mais procurado no Google. O clube azul e branco surge na 23ª posição, com 1,72 milhões de pesquisas.