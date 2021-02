Taremi: bandeira de uma nação e o orgulho extravasou o desporto

O quinto iraniano a marcar na Champions teve elogios dos outros quatro, recordista Ali Daei incluído. Mas o orgulho extravasou o desporto.

O sucesso de Mehdi Taremi no FC Porto está a deixar os iranianos rendidos ao seu "legionário", tal como O JOGO já tinha dado conta, mas a estreia a marcar na Liga dos Campeões fez os elogios rebentarem a escala e o orgulho.

A expectativa pelo jogo com a Juventus era enorme entre os compatriotas do avançado, que recebeu felicitações de todos os quadrantes do desporto do Irão, e não só.

Os mais especiais, contudo, vieram dos membros do restrito clube do qual Taremi passou anteontem a fazer parte: marcadores iranianos na Champions. "Estou contente por te ver a tornares-te mais completo todos os dias. Se continuares assim, não tenho dúvidas de que vais atingir voos ainda mais altos", disse Ali Daei, o maior goleador de sempre das seleções, com 109 golos, e que, na prova de clubes da UEFA, marcou ao serviço do Hertha de Berlim.

Também por clubes alemães marcaram os ex-futebolistas Mahdavikia (Hamburgo) e Ali Karimi (Bayern de Munique), igualmente com felicitações a Taremi nas redes sociais. O último a faturar tinha sido Sardar Azmoun. "Só mostraste 70% do que podes fazer. Consegues ainda mais do que isto. Bem-vindo ao clube dos iranianos marcadores na Liga dos Campeões", escreveu o avançado do Zenit e companheiro de Taremi na seleção. Porém, o camisola 9 do FC Porto foi o único, entre estes, a celebrar na fase a eliminar.

Este impacto, aliado ao característico fervor com o que os iranianos torcem por quem representa as suas cores além fronteiras, fez com que Taremi recebesse mensagens até do árbitro internacional Alireza Faghani, mas também de profissionais de outras modalidades, como Farhad Zarif, do voleibol, e de áreas como a música. "Todo o Irão está orgulhoso de ti, querido Mehdi", resumiu Rashid Mazaheri, guarda-redes internacional pelo Irão.

Já na Imprensa daquele país, naturalmente, os artigos sobre Taremi multiplicaram-se e até uma estratégia de marketing do FC Porto mereceu nota. Nas redes sociais, o clube publicitou o jogo com uma mensagem em persa e, no mesmo idioma, depois de Taremi ter feito estragos na defesa da Juventus, legendou assim uma fotografia dos avançados: "Em nome de Deus e dos golos marcados."