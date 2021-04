Golaço de Taremi fez história no Irão: perceba o motivo e confira as reações

Avançado do FC Porto marcou aos 90+4' do jogo com o Chelsea e deu a vitória aos azuis e brancos, ainda assim insuficiente para permitir a passagem às meias-finais.

Foi uma vitória com pouco sabor a que o FC Porto alcançou na noite de terça-feira, em Sevilha, frente ao Chelsea, por 1-0. O grande golo apontado por Mehdi Taremi, aos 90+4', não chegou para anular a vantagem de 2-0 que os "blues" amealharam na primeira mão dos quartos de final e os dragões tombaram na Liga dos Campeões.

Contudo, o pontapé de bicicleta certeiro do iraniano promete ficar na memória dos adeptos durante muito tempo e já correu mundo. A imprensa internacional rendeu-se ao movimento acrobático do ex-Rio Ave e, no Irão, onde Mehdi é idolatrado, os jornais também não passaram ao lado do tento.

Aliás, o golo de Taremi representou mesmo um feito histórico para o país do Médio Oriente: nunca um iraniano tinha marcado em fase tão adiantada da Champions League. O jogador portista foi o primeiro futebolista natural do Irão a apontar um golo nos quartos de final da competição milionária, marco histórico para a nação asiática.

A edição online do jornal "Tehran Times" fala num "golo sensacional de pontapé de bicicleta" do dianteiro de 28 anos e assinala o feito inédito do iraniano. Já o site "Persian League" fala num "tiro espantoso" de Taremi: "Deu a vitória ao FC Porto com um remate brilhante, mas o dano estava feito", acrescenta o portal, em alusão à passagem do Chelsea às meias-finais.

Nas redes sociais, várias contas ligadas ao desporto rei - com o 433 à cabeça - publicaram vídeos do golo de Taremi e o próprio avançado partilhou inúmeras reações de amigos, seguidores e companheiros de seleção.

Recorde o golaço de Taremi: