Glórias iranianas elogiam Taremi: "Aumentou a confiança e a classe"

Avançado do FC Porto marcou o golo da vitória (1-0) do Irão sobre o Uruguai, no sábado.

A agitação nas redes sociais à volta de Taremi, tanto em Portugal como no Irão (devido a uma alegada falta de apoio ao direito das mulheres), não tem resultado numa quebra do rendimento do avançado onde mais interessa ao FC Porto e à seleção iraniana: dentro do campo.

O golo que apontou ao Uruguai, no primeiro de dois jogos de preparação dos "Leões da Pérsia" neste período FIFA - hoje será com o Senegal -, valeu-lhe uma série de elogios de dois antigos internacionais.

"O Taremi aumentou a sua confiança ao jogar na Europa e, além disso, aumentou a sua classe na equipa nacional", comentou Hossein Abdi, treinador dos Sub-17 do Irão. "O Taremi está à frente de outros jogadores da seleção. Seja com um ou dois avançados, o Taremi deve estar presente na equipa", afirmou, por sua vez, o ex-central Hadi Shakouri.