Galeno dá a vitória ao FC Porto sobre o Portimonense a fechar o estágio no Algarve

Dragões realizaram o último jogo no Algarve antes do regresso ao Olival. Galeno marcou o único golo do encontro.

O FC Porto defrontou o Portimonense na manhã desta quinta-feira, no reduto dos algarvios, e venceu por 1-0, com um golo de Galeno. Este foi o último jogo particular que os dragões realizaram no estágio no sul do país - regressam ao Porto ainda hoje.

Onze titular dos azuis e brancos: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Eustáquio e Bruno Costa; Gonçalo Borges, Otávio e Galeno; Toni Martinez.

Onze que iniciou a segunda parte: Marchesín; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell, Uribe, Grujic, Francisco Conceição, Pepê, Taremi e Evanilson.

João Marcelo, Fernando Andrade, Danny Loader, Vasco Sousa e Bernardo Folha também foram utilizados.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e os administradores da SAD Vítor Baía e Luís Gonçalves assistiram ao encontro no Municipal de Portimão.