Gabriel Veron, jogador brasileiro do FC Porto, lesionou-se... nas férias

Extremo do FC Porto participava num jogo de dois contra dois e sentiu um desconforto na coxa esquerda.

Gabriel Veron está de férias no Brasil e participou num desafio de dois contra dois, na cidade de Assú, onde nasceu. O jogo foi disputado numa arena de futebol "society" e tinha em disputa um prémio de 50 mil reais (cerca de 9,6 mil euros).

Mas o portista além de não ter ganho o prémio, ainda saiu lesionado e poderá cair na alçada disciplinar dos portistas. Veron sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda e acabou por abandonar a partida, "oferecendo" o triunfo aos adversários, que fizeram o 3-1 na sequência desse lance.

Veron atuou ao lado de André Peres, representando o Rio Grande do Norte e defrontou a dupla "DVD" e Gabriel Jesus (tem o mesmo nome mas não é o que joga no Arsenal), do Ceará.