Futuro de Mbemba definido: ex-FC Porto já está em França para assinar contrato

Defesa-central deixou o FC Porto a custo zero e vai assinar até 2025 com o Marselha.

Chancel Mbemba vai tornar-se reforço do Marselha. O defesa-central congolês foi visto naquela cidade francesa - há uma fotografia já a circular nas redes sociais - e faz exames médicos esta sexta-feira. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, vai assinar até junho de 2025.

O jogador, de 27 anos, iniciou a carreira no Anderlecht, mudou-se para o Newcastle e, em 2018, chegou à Invicta. Ao fim de quatro temporadas despediu-se dos azuis e brancos, a custo zero, e vai jogar no quarto campeonato diferente.