Francisco Meixedo renova pelo FC Porto

Guarda-redes tem jogado pelo FC Porto B e trabalhado com regularidade na equipa principal dos dragões

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a renovação de Francisco Meixedo. O guarda-redes assinou um contrato válido até 2027.

Meixedo, de 21 anos, está no FC Porto desde 2009, tendo cumprido toda a formação com a camisola azul e branca.

Campeão Nacional de seniores em título, de juniores em 2019 e vencedor da UEFA Youth League no mesmo ano, o guarda-redes de 1,84 metros representou as seleções nacionais de Sub-17, Sub-18 e Sub-19 - ao serviço da qual disputou o Campeonato da Europa do escalão em 2019 - antes de conquistar um lugar no plantel de Sérgio Conceição.

"É uma felicidade e um orgulho tremendo continuar a representar o FC Porto. É o clube do meu coração e da minha cidade. Esta já é a décima terceira temporada que represento este clube. Aqui vivi os momentos mais felizes da minha vida. Procuro continuar a trabalhar para continuar a crescer e a conquistar vitórias em nome deste grande clube", disse aos canais de comunicação do clube azul e branco.