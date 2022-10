Jurista que elaborou parecer que censurou Porto Canal reconheceu ser sócio do Benfica, diz Francisco J. Marques

Porto, 10/04/2019 - Francisco J Marques, Assessor de Imprensa do Futebol Clube do Porto, foi ouvido esta tarde no Tribunal Cível do Porto, no processo movido pelo Benfica ao F C Porto pela divulgação dos e-mails pelo Porto Canal. Francisco J Marques, Assessor de Imprensa do Futebol Clube do Porto à saída do tribunal. ( José Carmo / Global Imagens )

Diretor de comunicação e informação do FC Porto diz que Carlos Landim, que elaborou o parecer da ERC que censurou o Porto Canal pela divulgação dos mails, reconheceu ser sócio do Benfica.

O diretor de comunicação e informação do FC Porto, Francisco J. Marques, recorreu à sua conta de Twitter para comentar a censura da ERC ao Porto Canal pela divulgação dos e-mails do Benfica, referindo que o jurista Carlos Landim, responsável por esse mesmo parecer da ERC, admitiu em tribunal ser sócio do Benfica e acionista da Benfica SAD.

"Carlos Landim, jurista que elaborou o parecer da ERC que censurou o Porto Canal pela divulgação dos mails e criou a fantasia da truncagem, reconheceu em tribunal ser sócio do Benfica, acionista da Benfica SAD, assumindo ter vários cartazes do Benfica no seu gabinete na ERC", escreveu Francisco J. Marques.

Refira-se que está a decorrer o processo da divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal, no Juízo Central Criminal de Lisboa. São arguidos o jornalista e ex-diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, e o diretor de conteúdos do canal dos dragões, Diogo Faria. Estão acusados de alegados crimes de violação de correspondência, acesso indevido e ofensa a pessoa coletiva.