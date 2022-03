Francisco Conceição começou no Sporting: "FC Porto? Festejava os golos sozinho no meu quarto"

Declarações de Francisco Conceição em entrevista à revista "Dragões".

Começar a jogar futebol no Sporting quando nasceu numa família portista: "Tenho a felicidade de ter nascido portista, mas no início da minha carreira as coisas encaminharam-se para jogar num clube rival. Mal tive a oportunidade de vir para o clube que amo, e pelo qual a minha família é fanática, decidi logo vir para o FC Porto."

Recordações dessa fase inicial da formação: "Guardo muitas recordações dessa fase, mas também do estrangeiro, quando acompanhei o meu pai na fase final da carreira dele, como no PAOK ou no Standard de Liége. Desde aí que tenho uma grande paixão pelo futebol. Foi desde aí que percebi que era o que queria fazer para a minha vida.

Festejar os golos do FC Porto em Alcochete: "Normalmente estava sempre no meu quarto, tranquilo. Ficava fechado no quarto e via sozinho os jogos do FC Porto. Acompanhava os jogos e festejava os golos sozinho no meu quarto."

Em 2017, Sérgio Conceição tornou-se treinador do FC Porto e acabou por acompanhá-lo na viagem. Ansiava esse momento? "Sim, muito! Foi um momento em que o meu pai deixou a França para vir treinar o FC Porto e eu na altura estava na Academia do Sporting, mas o FC Porto já tinha demonstrado interesse em contar comigo. Isso tornou o processo mais fácil e decidi vir para o FC Porto na altura, felizmente correu tudo bem."