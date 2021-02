Francisco Conceição: uma noite quase perfeita e o orgulho dos irmãos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jovem extremo estreou-se pela equipa principal do FC Porto no encontro com o Boavista.

Francisco Conceição já tinha sido convocado para a equipa principal, mas a estreia só aconteceu ontem, sábado, e por pouco não foi perfeita, em minutos de euforia que se transformaram num balde de água fria.

Mesmo em cima dos 90", o extremo cruzou para Evanilson rematar e ver a bola a entrar lentamente na baliza. Foi a loucura entre jogadores, suplentes e staff, com metade a festejar com o brasileiro e a outra com Chico, que se abraçou ao pai.

"Essa parte emocional fica em casa quando estou com ele. Aqui, é um jogador como os outros, leva duras como os outros; se tiver que dar um abraço, dou. Caiu-lhe uma lágrima e a mim também", admitiu Sérgio.

Contudo, o VAR alertou Manuel Mota, que demorou algum tempo antes de assinalar falta de Evanilson por um toque com a mão após o remate. A euforia virou então momento agridoce.

Nas redes sociais, os irmãos Rodrigo, Moisés e Sérgio espelharam o orgulho pela estreia de Francisco, conforme pode ver na galeria acima.