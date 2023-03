Flamengo tem concorrência na tentativa de contratar Uribe

O Flamengo continua interessado em contratar o médio do FC Porto e também o Tigres, do México, está atento.

O Tigres, do México, está interessado na contratação de Matheus Uribe, avançou a TV Azteca e já confirmou, entretanto, a imprensa brasileira. O médio do FC Porto já jogou naquele país, ao serviço do América, entre 2017 e 2019.

Esta pode ser, assim, uma entrave para o Flamengo, que também tenciona contratar o jogador, como foi noticiado nas últimas semanas. No Brasil dizem que o colombiano, de 32 anos, até já chegou a um acordo salarial com o Mengão.

No entanto, e ao contrário do que pretende o emblema carioca, o FC Porto não liberta o jogador antes do final da temporada, altura em que termina contrato com os dragões.

A janela de transferências no Brasil fecha a 4 de abril, recorde-se. Não conseguindo inscrever Uribe, só o poderia fazer em julho.

Noutro âmbito, Uribe jogou esta sexta-feira pela Colômbia - empate 2-2 num particular com a Coreia do Sul - e cumpriu todos os minutos.