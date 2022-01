Flamengo sinaliza Marchesín, mas preferência é para guarda-redes brasileiro

Dirigentes do clube carioca viram-no em ação com o Benfica, para a Taça de Portugal, mas a preferência vai para um brasileiro

Na sombra de Diogo Costa desde o começo de 2021/22 nas duas competições mais importantes para o FC Porto esta época (campeonato e Liga dos Campeões), Marchesín tem sido dado como hipótese para sair em janeiro e nas últimas horas viu o nome ser especulado para o Flamengo.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, é um facto que o clube carioca está à procura de um guarda-redes e que a exibição do portista contra o Benfica, na Taça de Portugal, causou boa impressão aos dirigentes que estiveram no estádio, mas apenas isso.

A preferência da equipa que Paulo Sousa se prepara para orientar vai para a contratação de um guardião brasileiro, pelo que a continuidade do argentino no Dragão até ao final da temporada ainda continua a ser a mais forte possibilidade nesta altura.

Refira-se que o jornal catalão Sport apontou Neto, guardião do Barcelona, como uma possível contratação do Mengão.