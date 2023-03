Flamengo pronuncia-se sobre Uribe e nega contratação iminente

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, afirma que o Mengão não está perto de fechar a contratação de Uribe, médio do FC Porto.

Nos últimos dias começou a ser noticiado o interesse do Flamengo em Matheus Uribe, médio que termina contrato com o FC Porto em junho deste ano. Mas a contratação do internacional colombiano não está perto de ser fechada pelo clube brasileiro, como garante o vice-presidente para o futebol Marcos Braz.

"Se estivesse próximo [de fechar a contratação], eu não estaria no Rio de Janeiro. Estaria no Porto a fechar a contratação do atleta", referiu o dirigente, em declarações ao jornalista Venê Casagrande.

O Flamengo terá a intenção de contratar Uribe imediatamente. No entanto, tal cenário está fora de questão, segundo informações recolhidas por O JOGO.