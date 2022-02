Flamengo apresentou proposta superior, mas Galeno rejeitou por preferir o FC Porto

Extremo esteve com um pé no clube do Rio de Janeiro, mas quando foi abordado pelo FC Porto não hesitou, até porque prefere manter-se na Europa nesta fase da carreira. E quer ser campeão em Portugal.

O negócio da recompra de Galeno no último dia do mercado de transferências - para colmatar a saída de Luis Díaz para o Liverpool - deixou muitos portistas intrigados e até revoltados, mas a verdade é que os dragões conseguiram garantir o jogador por um valor abaixo do mercado e também do oferecido pela concorrência.