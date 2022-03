Fernando Andrade volta a vestir a camisola do FC Porto, fala em "orgulho" e as reações são muitas

Brasileiro recuperou de lesão e jogou pela equipa B frente ao Estrela da Amadora.

Fernando Andrade saboreou ontem, domingo, o regresso aos relvados, tendo sido titular no empate (2-2) do FC Porto B frente ao Estrela da Amadora, na ronda 27 da Liga SABSEG. Nas redes sociais, assinalou o momento com agrado.

"Sete meses depois, estamos de volta! Recuperado e ainda mais forte! A felicidade e o orgulho de vestir essa camisola é gigante", escreveu o avançado brasileiro no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernando Andrade (@fernandoandrade)

Tiquinho Soares, agora no Olympiacos, Manafá, Marchesín, Rúben Semedo e Otávio foram alguns dos jogadores que reagiram à publicação, deixando mensagens de ânimo para o jogador de 29 anos e saudando o regresso.

Recorde-se que Fernando Andrade foi inscrito pelo FC Porto no mercado de inverno. Esteve em Portugal a recuperar de uma lesão grave sofrida em meados de agosto, tendo rescindido o contrato de empréstimo que o ligava aos árabes do Al-Fahya até ao final da época.

O ex-Oriental, Penafiel e Santa Clara foi um dos destaques da pré-temporada do FC Porto, na qual fez cinco jogos e um golo. Em agosto acabou por rumar ao Al-Fahya, mas sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito no primeiro jogo pelos árabes e em agosto regressou à Invicta para ser operado.