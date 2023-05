Fernando Andrade vai deixar o FC Porto e é desejado em três continentes

Avançado cumpre últimos dias como jogador dos dragões. Clubes do Brasil, de Portugal e do Médio Oriente fizeram sondagem

A passagem de Fernando Andrade pelo FC Porto está a chegar ao fim. O avançado encontra-se em final de contrato e foi informado atempadamente pelos azuis e brancos que a 30 de junho seguirão caminhos diferentes, podendo, desta forma, avaliar com cuidado o próximo passo na carreira. O brasileiro teve uma temporada para esquecer, sendo convocado apenas uma vez (Rio Ave) por Sérgio Conceição, mas a falta de minutos não afastou o interesse de alguns clubes em contratá-lo, seduzidos pelo facto de ser jogador-livre a partir de 1 de julho.

A falta de minutos é bem elucidativa da época para esquecer do brasileiro, que foi convocado apenas para o desafio com o Rio Ave da Taça da Liga. Contratado em 2018/19, despede-se com o título de 2021/22.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, Andrade já foi procurado por três equipas brasileiras, uma portuguesa e outra do Médio Oriente, onde até teve uma experiência trágica em 2021/22, por conta de uma lesão grave sofrida logo no primeiro jogo pelo Al Fayha. Algumas páginas ligadas ao Vasco da Gama apontaram o emblema do Rio de Janeiro como um dos potenciais destinos, mas a informação não teve eco deste lado do Atlântico, até porque o jogador de 30 anos ainda não tomou uma decisão.

Fernando Andrade chegou ao Dragão no mercado de inverno de 2018/19, na sequência de uma época e meia auspiciosa no Santa Clara. As primeiras semanas no FC Porto, de resto, também foram prometedoras, fruto de um golo ao Benfica (meias) e outro ao Sporting (final) na final four da Taça da Liga. O avançado esteve também em evidência na eliminação da Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas aos poucos foi vendo o espaço encurtar-se e em 2019/20 e 2020/21 já não fez parte do plantel. O regresso aconteceu em 2021/22, para recuperar do problema físico sofrido na Arábia Saudita, e o esforço efetuado, bem como o bom ambiente criado no grupo, levou Sérgio Conceição a conceder-lhe alguns minutos no campeonato, o que lhe valeu a conquista do título, o único pelos azuis e brancos.