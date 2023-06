Fernando Andrade termina contrato com o FC Porto, mas continua na I Liga

Terminada a ligação do avançado brasileiro aos dragões, o futuro passa pelo Casa Pia, por quem vai assinar por duas temporadas.

Fernando Andrade vai assinar por duras temporadas com o Casa Pia, sabe O JOGO. O avançado de 30 anos termina contrato com o FC Porto no final deste mês de junho e vai prosseguir a carreira nos gansos.

O brasileiro treinou com o plantel portista em 2022/23, mas não efetuou qualquer jogo.

Chegou aos azuis e brancos em janeiro de 2019, proveniente do Santa Clara, mas ao fim dessa primeira meia época foi emprestado ao Sivasspor, da Turquia. Depois, seguiu-se novo empréstimo, ao Caykur Rizespor. Um ano depois mudou-se para a Arábia Saudita, para o Al Fayha, mas sofreu uma lesão grave e rapidamente regressou a Portugal - recuperado, ainda participou em dois jogos pelos "bês" e outro pela equipa principal. Despede-se do FC Porto com 23 jogos e três golos marcados.

Em Portugal passou também pelo Oriental, Penafiel e Santa Clara.