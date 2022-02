Fernando Andrade fala do regresso: "Não vejo a hora de voltar a vestir a camisola do FC Porto"

O avançado Fernando Andrade regressou ao FC Porto após ter terminado o empréstimo ao Al-Fayha, da Arábia Saudita. O brasileiro, de 29 anos, sofreu uma lesão grave no primeiro jogo ao serviço dos sauditas e regressou a Portugal para iniciar a recuperação. Nesta janela de mercado de inverno, foi inscrito pelos azuis e brancos e, no Instagram, falou sobre a possibilidade de voltar a jogar no Dragão.

Fernando chegou ao FC Porto em 2019 e, em meia época, fez 22 jogos, tendo marcado dois golos. Nas temporadas seguintes, foi emprestado ao Sivasspor, Rizespor, ambos da Turquia, e Al-Fayha, da Arábia Saudita.

Antes de assinar pelos dragões, vestiu a camisola do Oriental, do Penafiel e do Santa Clara.

[vídeo Instagram Fernando Andrade]