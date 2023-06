FC Porto: Zaidu reúne pretendentes em Inglaterra e França

Lateral-esquerdo tem sido alvo de sondagens de clubes franceses e ingleses. Dragões admitem negociar; Nigeriano teve uma época atípica: renovou até 2027 em outubro e lesionou-se com gravidade em novembro. Portistas sabem que Telles está disposto a voltar e têm Onyemaechi debaixo de olho.

O mercado abre oficialmente amanhã e Zaidu pode muito bem vir a ser um dos ativos a transferir nesta janela. Segundo informações recolhidas por O JOGO, o lateral-esquerdo tem reunido alguns pretendentes dos principais campeonatos de Inglaterra e França e foram estabelecidos contactos no sentido de conhecer as condições pelas quais o FC Porto estaria disponível para o negociar.

Conscientes de que o fecho de contas não invalida a obrigatoriedade de vender neste verão, os azuis e brancos não fecham completamente a porta ao internacional nigeriano, que viveu a época mais atípica das quatro que leva no Dragão. Apesar de ter visto a importância nos títulos conquistados em 2021/22 recompensada com a renovação do contrato até 2027, o 12 portista sofreu uma lesão grave em novembro, com o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, e só voltou à competição no final de janeiro, na final da Taça da Liga, com o Sporting.

O interesse de emblemas daqueles mercados em Zaidu é anterior a esta temporada, à boleia das exibições realizadas na Champions. De resto, em 2020 integrou mesmo o onze de revelações da prova elaborado pela UEFA e a melhor equipa da fase de grupos para a revista "kicker". O West Ham chegou a posicionar-se para o tentar receber e o Marselha, que ontem voltou a ser ligado ao nigeriano nas redes sociais, demonstrou algum interesse em avançar, mas tanto um como o outro esbarraram na intransigência no FC Porto. O lateral-esquerdo estava em alta e não havia alternativa. Agora, os dragões sabem que Alex Telles está disposto a voltar e têm Bruno Onyemaechi debaixo de olho.