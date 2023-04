FC Porto volta ao caso dos e-mails antes do clássico: "Ironia das ironias"

"O país passou a questionar o conteúdo de e-mails", escreveu o clube azul e branco na newsletter diária.

O clássico com o Benfica, marcado para as 18h00 de sexta-feira, está à porta, e os dragões aproveitaram a newsletter desta quinta para recordar o caso dos e-mails divulgados pelo clube azul e branco, que tem sentença marcada para 12 de maio.

"Ironia das ironias: o país passou a questionar o conteúdo de e-mails. Citada por um deputado na comissão parlamentar de inquérito, a mensagem enviada pelo ex-secretário de Estado das Infraestruturas à CEO da TAP veio a público nas últimas horas e gerou alvoroço entre a imprensa e a opinião pública - as mesmas que não pouparam esforços para ignorar milhares de e-mails do Benfica", pode ler-se no Dragões Diário.