FC Porto continua a preparar clássico com o Benfica com três nomes no boletim clínico

Pepe e Marcano continuam sem pisar o relvado do Olival, enquanto Grujic treina condicionado. Próximo treino ocorre esta terça-feira, a partir das 10h30

Cumprida a época natalícia, o plantel do FC Porto prosseguiu, esta segunda-feira, a preparação do próximo duelo contra o Benfica, desta feito relativo ao campeonato, com três jogadores ainda a figurarem no boletim clínico azul e branco.

Na segunda sessão pós-Natal, os defesas Pepe e Marcano continuaram a fazer tratamento e trabalho de ginásio e o médio Grujic realizou, novamente, treino integrado de forma condicionada.

A nova sessão de treino do FC Porto, orientada pelo técnico Sérgio Conceição, contou, à semelhança do passado domingo, com a presença do defesa João Marcelo, que até teve a oportunidade de participar no Clássico da Taça de Portugal.

O plantel portista volta a treinar, na próxima terça-feira, a partir das 10h30, no Olival, de forma a preparar o duelo com o Benfica na quinta-feira seguinte (dia 30).