FC Porto viaja para o Algarve com 24 jogadores na comitiva: confira a lista

Dragões defrontam no sábado o Portimonense, em partida da nona jornada da Liga Bwin.

Sérgio Conceição convocou 24 jogadores para o duelo de sábado (18h00) com o Portimonense, referente à 9.ª jornada da Liga Bwin. Pepe, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno, é a principal ausência numa lista que também não conta com Marcano e Wilson Manafá.

Destaque para a inclusão do central brasileiro João Marcelo na comitiva, assim como a permanência de Bernardo Folha, ele que já tinha sido chamado - esteve no banco de suplentes - para o embate com o Bayer Leverkusen, na última terça-feira.

A chegada do plantel do FC Porto ao aeroporto de Faro está programada para o final da tarde desta sexta-feira.

A lista de convocados do FC Porto:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal;

- Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, João Marcelo, Zaidu e Wendell;

- Médios: Uribe, Grujic, Bruno Costa, Eustáquio, Bernardo Folha, André Franco e Otávio;

- Avançados: Galeno, Pepê, Gabriel Veron, Taremi, Toni Martínez, Evanilson e Danny Namaso.