FC Porto terá sido vítima de burla na Internet, dizem em Espanha

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

Um grupo de cibernautas espanhóis terá conseguido cerca de dois milhões de euros de várias empresas da Europa. O FC Porto também terá sido vítima do esquema, perdendo 90 mil euros.

O FC Porto foi vítima de uma fraude informática no ano passado que fez com que o clube perdesse 90 mil euros, avança o "Diário de Sevilla". O Anderlecht também terá sido alvo do mesmo esquema, perdendo 500 mil euros.

A operação teve origem em Sevilha e burlou dezenas de empresas por toda a Europa.

Segundo aquele jornal, o esquema utilizado foi o "Man in the Middle", uma forma de ataque em que os dados trocados entre duas partes são intercetados, registados e, possivelmente, alterados pelo atacante sem que as vítimas se apercebam. Uma vez acedidos os documentos, os cibernautas informam que determinado pagamento deve ser feito para uma conta bancária por eles fornecida. E feita a transferência, o dinheiro é rapidamente distribuído por outras contas, perdendo-se rapidamente o rasto do mesmo.

Foi desta forma que os atacantes terão conseguido mais de dois milhões de euros de várias empresas europeias.

A polícia espanhola já deteve sete pessoas em Sevilha, numa operação denominada "Lucus" e que começou com a denúncia de uma empresa de perfumes que terá perdido 200 mil euros.

A imprensa belga escreve que o montante que o Anderlecht viu ser desviado está "congelado", enquanto as autoridades de Espanha e Bélgica continuam a investigar o caso.