FC Porto terá recusado proposta do Newcastle por Pepê

FC Porto recusa primeira abordagem do novo milionário clube da Premier League, o Newcastle

O FC Porto recusou uma proposta por Pepê abaixo da cláusula de rescisão. O site brasileiro Globoesporte refere que os dragões foram confrontados com um contacto do Newcastle, disposto a avançar com 35 milhões de euros pelo brasileiro, figura em destaque na segunda metade de 2021/22.

Na mesma notícia é referido que as negociações continuam, mas que o FC Porto tem sido irredutível: a saída de Pepê só é possível mediante o pagamento de 60 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão.