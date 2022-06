FC Porto tem oferta por Zé Pedro e responde nos próximos dias

Zé Pedro jogou pela equipa principal do FC Porto na Taça da Liga

Central é esperado no início da pré-época da equipa B, mas ainda poderá sair neste defeso.

O futuro de Zé Pedro poderá passar pela Dinamarca, de onde o Viborg, ao que O JOGO apurou, acenou com uma proposta ao FC Porto para o contratar. O defesa realizou uma boa época na equipa B dos dragões, ao ponto de ter sido lançado por Sérgio Conceição na principal, num encontro da Taça da Liga, com o Rio Ave, e tem despertado o interesse de alguns emblemas em Portugal e no estrangeiro

Os israelitas do Beitar de Jerusalém também já foram associados ao jogador de 25 anos, que tem contrato com os azuis e brancos até 2024. A SAD está a analisar a oferta dos dinamarqueses e deverá tomar uma decisão nos próximos dias. O arranque dos trabalhos do FC Porto B, recorde-se, está marcado para sexta-feira.