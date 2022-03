Notícia no Brasil: FC Porto tem até final de março para pagar dívida por Pepê

Pepê cumpre a primeira época no FC Porto

Dragões obrigados a desembolsar dois milhões e meio. Valor faz parte da terceira de cinco parcelas do valor de 15 milhões de euros.

O FC Porto tem até ao final do atual mês de março para pagar uma dívida por Pepê ao Grêmio, segundo o "Globo Esporte".

De acordo com a publicação, a terceira de cinco parcelas previstas no pagamento dos 15 milhões de euros terá de ser enviada até ao final de março, depois do Grémio ter recorrido junto da FIFA, que decidiu favoravelmente para os brasileiros.

Caso o FC Porto falhe a data limite do pagamento por Pepê, que chegou esta época ao Estádio do Dragão, o FC Porto pode sofrer sanções desportivas.