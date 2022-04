FC Porto: Roma tenta levar Sérgio Oliveira com desconto

Opção de compra está fixada nos 13 milhões de euros, mas Roma estará a tentar baixar o valor em três milhões.

Os valores do negócio ficaram fechados no contrato de empréstimo: para a Roma ficar com Sérgio Oliveira, tudo o que precisa de fazer é acionar uma opção de compra no valor de 13 milhões de euros.

No entanto, a equipa da capital italiana estará a tentar um desconto junto do FC Porto. A informação, atribuída à "Gazzetta dello Sport", espalhou-se por vários sites noticiosos no país e dá conta de que Tiago Pinto, diretor geral dos giallorossi, apenas pretende despender 10 M€ pelo médio, que já fez três golos e uma assistência em 13 aparições pela equipa romana.