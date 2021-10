FC Porto revela detalhes sobre a lesão de Wendell

O FC Porto regressou ao trabalho na manhã desta quarta-feira. Wendell, que saiu lesionado do jogo com o Milan, foi o único indisponível.

Depois da vitória (1-0) sobre o Milan, para a Liga dos Campeões, o FC Porto treinou na manhã desta quarta-feira tendo em vista o duelo do campeonato com o Tondela. O único indisponível foi o lateral-esquerdo Wendell, que deixou o jogo com os italianos por lesão.

De acordo com o boletim clínico portista, o brasileiro contraiu uma "lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo" e, por isso, fez tratamento.

Os azuis e brancos voltam a treinar na manhã de quinta-feira.