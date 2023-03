FC Porto renova com uma das grandes esperanças da formação

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Jorge Meireles, avançado de 18 anos, assinou um novo vínculo.

O avançado Jorge Meireles renovou contrato com o FC Porto, anunciaram esta quarta-feira os dragões. O jovem avançado de 18 anos está no clube desde 2014, ano em que deixou o Paços de Ferreira para integrar os sub-10.

Na presente temporada, a nona de azul e branco, Meireles, uma das grandes esperanças do FC Porto, já realizou 11 jogos ao serviço da equipa B na II Liga., dois na Premier League International Cup e esteve em foco na Youth League, prova na qual brilhou com cinco golos e três assistências em sete jogos. No campeonato de juniores, leva quatro remates certeiros em sete encontros.

A duração do contrato não foi divulgada.