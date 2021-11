FC Porto recorda 5-0 ao Benfica: "Hulk vingou-se do escândalo dos túneis e deu contornos de humilhação à goleada"

Na newsletter Dragões Diário, o FC Porto recordou a goleada (5-0) ao Benfica de há 11 anos.

A 7 de novembro de 2010, o FC Porto recebeu o Benfica e goleou por 5-0, num jogo para o campeonato. Em dia de aniversário do triunfo, os dragões recordaram aquela época, considerando que houve vingança "pelo escândalo dos túneis".

"Nunca nenhum portista esquecerá o dia 7 de novembro. Há precisamente onze anos o Estádio do Dragão acolhia um dos jogos mais memoráveis da sua história e do passado recente do FC Porto. Frente ao Benfica de Jorge Jesus, Varela inaugurou o marcador e abriu espaço para o show de Falcao e Hulk. Num gesto técnico sublime que perdurará nos anais do futebol, o colombiano fez o 2-0 e, para aumentar a vantagem até aos três, El Tigre só precisou de mais quatro minutos. Na segunda parte - já depois de Luisão ver o vermelho direto por recorrer aos cotovelos para expressar toda a sua frustração -, deu-se a explosão do Incrível. Primeiro de penálti e depois num míssil de longa distância que Roberto foi incapaz de parar, Givanildo Vieira de Souza elevou a contagem até à mão cheia, vingou-se do escândalo dos túneis e deu contornos de humilhação à goleada dos futuros campeões nacionais", escreve o clube azul e branco na newsletter Dragões Diário.