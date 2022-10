FC Porto prepara o Anadia com um nome no boletim clínico

FC Porto trabalha no Olival com o desafio com o Anadia à vista

Dragões voltaram esta sexta-feira ao centro de treinos do Olival.

O plantel do FC Porto voltou esta sexta-feira ao centro de treinos do Olival para preparar o embate com o Anadia, agendado para as 20h45 de domingo e referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A dois dias do embate com a equipa da Liga 3, Pepe, que continua cingido a tratamento, é o único nome no boletim clínico dos azuis e brancos.

Os dragões realizam nova sessão de treino no sábado (10h00). Sérgio Conceição fará a antevisão ao desafio da Taça a partir das 12h00.