FC Porto, Pepe e a renovação: o ponto de situação

Plano de carreira do central determinante para o desfecho do processo. Conversas giram à volta de um ano de contrato

A renovação de contrato de Pepe com o FC Porto continua como antes: a depender exclusivamente da vontade do central em continuar a jogar futebol. A abertura dos dragões para esticar a ligação do capitão, que termina no final desta temporada, sempre foi manifestada publicamente por Pinto da Costa e, internamente, as conversas centraram-se na possibilidade de a esticar por mais uma temporada.

Apesar de nos últimos dias o nome de Pepe ter sido associado ao Al Nassr, à boleia da transferência de Cristiano Ronaldo para o emblema saudita, no Dragão reina a convicção de que o internacional português concluirá a carreira ao serviço do clube. Se será esta época, na próxima ou depois será o defesa determinar, depois de avaliar uma série de fatores, entre as quais a condição física. Nesta fase, o financeiro terá uma importância secundária, até porque o jogador de 39 anos, que completará 40 em fevereiro, sabe perfeitamente até onde os azuis e brancos podem chegar.

Seja como for, a forte ligação de Pepe ao FC Porto faz com que não exista um prazo estipulado para a conclusão deste processo. Nem qualquer pressa. A "proposta", de resto, nem sequer passou para o papel. Se passar, é porque o espírito competitivo do capitão portista prevaleceu. E a assinatura demorará 10 segundos.