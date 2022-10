FC Porto: Pepe centenário no pódio de Otávio

No próximo jogo que fizer em casa, Otávio isola-se no terceiro lugar dos jogadores com mais partidas no Dragão. E Pepe apanhará Marcano.

Pepe atingiu, no triunfo sobre o Bayer Leverkusen, uma marca bem redonda em partidas no Estádio do Dragão. O mais experiente dos jogadores portistas chegou aos 100 encontros caseiros, uma marca que apenas mais dez jogadores superam nos quase 20 anos do estádio.

No clássico com o Benfica, se for utilizado, Pepe apanhará Marcano.

Mais à frente no ranking está Otávio. O "Baixinho" soma agora 118 partidas caseiras e, na terça-feira, apanhou Herrera e Lucho, fechando o pódio. Só Corona (140) e Helton (159) pisaram mais vezes o relvado do Dragão. Nestas contas, não entra, naturalmente, o encontro com o Chelsea da Liga dos Campeões de 20/21, visto que a partida, por causa da pandemina, foi disputada em Sevilha.