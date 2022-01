FC Porto, o único invencível em 2021 nas ligas europeias

FC Porto terminou o ano como a única equipa sem derrotas no campeonato em toda a Europa

Com o triunfo sobre o Benfica, no segundo clássico seguido, o FC Porto terminou 2021 da melhor maneira. Esse resultado não só permitiu manter a liderança da Liga Bwin, que partilha com o Sporting, e deixar o rival encarnado ainda mais longe, como também atingir os 44 jogos consecutivos sem perder no campeonato, algo que só Bobby Robson tinha conseguido no banco dos portistas.

Destes, 39 encontros foram disputados no ano civil de 2021 que é o mesmo que dizer que nenhuma equipa foi capaz de derrotar os dragões no ano que terminou em compromissos do campeonato: foram 30 vitórias e nove empates, resultados que tornam o FC Porto num caso único entre todos os clubes que disputam as principais ligas europeias: nenhuma outra conseguiu estar 365 dias sem perder nos respetivos campeonatos.

O Sporting também apresentou um excelente registo e até somou mais um ponto do que os portistas no ano passado - 100 certinhos conquistados pelos leões -, mas perdeu uma vez, com o Benfica - já depois de assegurado o título -, na parte final da época passada, pelo que não acabou invencível, ao contrário do FC Porto.