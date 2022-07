FC Porto: novo treino no Olival e o mesmo nome no boletim clínico

Manafá continua cingido a tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado.

O FC Porto cumpriu esta terça-feira de manhã mais um treino de preparação para a nova época e, no boletim clínico, continua a figurar o nome de Wilson Manafá.

O lateral continua em regime de tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado.

Esta quarta-feira, o plantel azul e branco regressa ao Olival para nova sessão de trabalho. Os dragões, recorde-se, têm jogo de preparação no sábado, no Estádio do Dragão, frente ao Mónaco.