FC Porto não inscreveu Saravia. Brasil pode ser destino do lateral

Argentino foi associado ao Botafogo nos últimos dias.

Renzo Saravia não foi inscrito pelo FC Porto na Liga no derradeiro dia do mercado de inverno, o que deixa antever que, em breve, deverão surgir novidades sobre a colocação do lateral-direito argentino.

Na última semana, recorde-se, o internacional alviceleste foi apontado como alvo do Botafogo, histórico clube brasileiro. Recorde-se que, até há bem pouco tempo, Saravia esteve cedido ao Internacional de Porto Alegre.

Saravia, de 28 anos, assinou pelo FC Porto em 2019, mas nunca conseguiu convencer Sérgio Conceição. O contrato que o liga aos dragões estende-se até 2023.