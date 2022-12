FC Porto multado por tarja de parabéns a Pinto da Costa

Tarja exibida ao minuto 85 do FC Porto-Arouca, da 14ª jornada da Liga Bwin

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o FC Porto em 1020 euros, no rescaldo do jogo com o Arouca, pela tarja exibida pela claque Coletivo 95 com uma mensagem de parabéns a Pinto da Costa, que celebrou o 85º aniversário quarta-feira.

Na base do castigo, segundo o organismo que tutela a disciplina em Portugal, está o facto de "não ter sido impedida a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida", isto é, 1x1 metros; e de ter sido exibida fora da ZCAEP afeta a adeptos do FC Porto.

A esta pena soma-se uma outra, no valor de 3185 euros, por comportamento incorreto do público, uma vez que foram utilizados artefactos pirotécnicos (flashlight e tocha incandescente) ao minuto 22:58 no Topo Sul do Estádio do Dragão, onde fica habitualmente a claque SuperDragões.

"... em virtude de não ter sido impedida a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida, seja qual for a natureza ou espécie dessas faixas (sem prejuízo de, no caso concreto, as mesmas não apresentarem símbolos, sinais ou mensagens com conteúdo legalmente proibido", é a razão apresentada no comunicado do CD.

"Os adeptos situados na Bancada Norte, Sector 28, fora da ZCAEP, afetos ao FC Porto, identificados com camisolas e cachecóis, exibiram aos 40 minutos da 2.ª parte uma tarja com dimensões superiores a 1x1 metros, com a seguinte frase: 'PARABENS PRESIDENTE'", acrescenta o documento.