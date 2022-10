FC Porto-Leverkusen foi censurado no Irão por receio de manifestações contra o governo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Governo de Teerão esperava protestos em defesa dos direitos das mulheres, como se verificou. De um lado estava Taremi, pelo FC Porto, do outro, Azmoun, pelo Leverkusen: dois dos internacionais pelo Irão com postura firme contra o sucedido a Mahsa Amini

O Irão censurou a transmissão do encontro entre FC Porto e Bayer Leverkusen, da última terça-feira para a terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, pois já estava a prever manifestações em defesa dos direitos das mulheres, na sequência dos protestos contra o que sucedeu a Mahsa Amini, jovem de 22 anos que morreu nas mãos da polícia religiosa por não usar adequadamente o véu.

Assim, depois de condicionarem o acesso à internet, o governo de Teerão impediu a transmissão do triunfo do FC Porto sobre os alemães (2-0). E, de facto, houve manifestações nas bancadas contra o regime do Irão.

O encontro era de grande interesse para o público iraniano, dada a presença de dois ídolos como Mehdi Taremi (titular no FC Porto) e Sardar Azmoun (foi suplente no Bayer Leverkusen), dois internacionais pelo Irão que se manifestaram publicamente contra a violência contra as mulheres por motivos religiosos.

Nas bancadas houve mensagens em tarjas com a bandeira do Irão ("Mulheres. Vida. Liberdade", "SOS Irão" e "#MahsaAmini"), e ao minuto nove, em apoio à postura de Taremi que veste a camisola nove, os adeptos portistas exibiram bandeiras do Irão.

Desde o sucedido com Mahsa Amini, tem-se verificado uma onda internacional de apoio às mulheres iranianas e os distúrbios sociais no país sucedem-se. Segundo a ONG Iran Human Rights, mais de 80 pessoas já perderam a vida nos confrontos com as autoridades e milhares de manifestantes foram detidos.