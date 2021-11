FC Porto lança o "Porto Fan Token" em parceria com a Binance

A Binance é o principal fornecedor mundial de ecossistema de blockchain e infraestrutura de criptomoedas.

O FC Porto e a Binance, principal fornecedor mundial de ecossistema de blockchain e infraestrutura de criptomoedas, estabeleceram uma parceria que vai dar origem ao Porto Fan Token.

A Binance vai tornar-se parceira oficial do Porto Fan Token, que será disponibilizado através da Binance Launchpad, a partir desta sexta-feira. Mais tarde, será também disponibilizado via Spot, cartão bancário e P2P.

"O Porto Fan Token ("PORTO") irá permitir aos adeptos usufruir de formas inéditas e revolucionárias de interagir com o clube e mostrar o seu apoio, seja com experiências incríveis junto da equipa, participação em votações relacionadas com decisões a tomar pelo clube ou colecionando fan badges", referem os dragões, em nota publicada no site oficial.

"Este foi um acordo importante, com uma marca global e líder deste novo mercado, e que demonstra a força internacional da nossa marca", referiu Pedro Albuquerque, Head of the International Department do FC Porto. Tiago Gouveia, diretor de Marketing do FC Porto, explicou que "há muitas oportunidades de reforçar a relação emocional" com os adeptos e que não se podia "deixar de o fazer neste novo universo dos fan token". "É importante a nossa marca estar sempre na vanguarda", vincou.

Para o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, esta é uma parceira com muito potencial: "É mais uma parceria que estabelecemos, no sentido de acompanharmos a evolução do mundo atual, de potenciarmos ativos digitais, e, acima de tudo, estar mais perto dos nossos adeptos e dos seus interesses. Este é um acordo que valoriza o FC Porto e o parceiro, que é algo que procuramos em cada parceria que fazemos e também no dia a dia do nosso trabalho. Quem se junta ao FC Porto sabe que se está a associar a um clube que quer ser primeiro em tudo", afiançou o dirigente.

Os azuis e brancos informaram também que a marca Binance passará a estar visível nas costas da camisola do equipamento do FC Porto durante este primeiro ano de contrato, sendo que nos quatro anos seguintes estará na manga esquerda.