FC Porto lança empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

Montante global inicial pode aumentar até 31 de maio. Taxa de juro fixa é de 6,25 por cento.

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, o lançamento de um empréstimo obrigacionista com um montante global inicial de até 40 milhões de euros (M€), que pode ser aumentado por opção da SAD até 31 de maio, inclusive.

A taxa de juro é fixa e de 6,25 por cento para as obrigações por três anos (2023-2026). A oferta, segundo a informação prestada pelos azuis e brancos, decorre entre as 8h30 de 22 de maio e as 15h00 do dia 2 de junho.

O preço de subscrição por obrigação é de 5 euros, com um investimento mínimo de 2500 euros (valor correspondente a 500 obrigações).

Leia o comunicado do FC Porto:

"As Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 serão emitidas no âmbito de duas ofertas:

1. Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação FC Porto SAD 2023-2026 é de 5 euros, com um investimento mínimo de 2.500 euros (correspondente a 500 Obrigações FC Porto SAD 2023-2026).

2. Na Oferta de Troca poderá trocar as suas Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 (que têm reembolso agendado para 26 de novembro de 2023), ou parte delas, por Obrigações FC Porto SAD 2023-2026, sendo que a cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023 (com um valor nominal unitário de 5 euros) corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação FC Porto SAD 2023-2026 (com um valor nominal unitário de 5 euros), e um prémio em numerário de 0,05 euros (pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos). Adicionalmente serão pagos, relativamente às Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 aceites para troca, os juros corridos desde 26 de maio de 2023, inclusive, até à data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, 7 de junho de 2023, exclusive, no montante de 0,007256944 euros por cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023 (pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos).

O montante máximo de Obrigações que pode ser subscrito/trocado por cada investidor está limitado ao montante máximo das Obrigações oferecidas e está sujeito ao processo de rateio, caso a procura exceda a oferta, conforme descrito no Prospeto.

Nesta situação e dados os respetivos critérios a aplicar, poderá vir a ser determinante a data em que a ordem de subscrição é submetida, considerando que terão prioridade as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema da Euronext. Assim sendo, quanto mais cedo colocar a sua ordem para esta Oferta, maior será a probabilidade de, em caso de rateio, a mesma vir a ser totalmente satisfeita."