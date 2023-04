FC Porto insatisfeito com nomeação do VAR do Chaves-Benfica

António Nobre foi o VAR no Vizela-Benfica e desempenhará as mesmas funções no duelo das águias em Chaves

A receção do Chaves ao Benfica, no sábado, terá como árbitro João Pinheiro, que terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Mota, bem como a ajuda de António Nobre no VAR.

Quem não gostou da nomeação do videoárbitro, sabe O JOGO, foi o FC Porto. De recordar que António Nobre foi o VAR do Vizela-Benfica, jogo no qual a arbitragem foi muito contestada, com os locais a reclamarem em dois momentos polémicos. Um lance com Otamendi, no qual ficou a pedir-se expulsão do central argentino, e um lance passível de penálti, de Bah, aos 53 minutos.

Benfica e FC Porto jogam no sábado, em dois jogos que podem ser decisivos nas contas do campeonato. A visita dos encarnados ao terreno dos flavienses é considerado um dos jogos mais importantes da época, uma vez que as águias chegam, pela primeira vez esta temporada, a uma partida vindas de duas derrotas consecutivas (FC Porto, 1-2, e Inter, 0-1, ambas na Luz).