"FC Porto implacável e realista", "resultado lisonjeiro" e "penáltis absurdos": o que se diz lá fora

Leia o que se escreveu em alguma imprensa internacional a respeito da vitória do FC Porto por 3-0 sobre o Bayer Leverkusen. O jogo contou para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Bild: Taremi como o gelo

"O Bayer perdeu um penálti e teve um golo anulado. Na segunda parte ficou ainda pior. Dois contactos leves foram suficientes para o árbitro dar penálti. Taremi manteve-se frio como gelo e matou o jogo."

AS: Costa amarga Xabi

"O FC Porto é o grande rival do Atlético pelo segundo lugar. Grande atuação de Diogo Costa, determinante na sua área e, surpreendentemente, na do adversário, amargurando a estreia de Xabi."

Marca: dois penáltis absurdos

"O VAR e a falta de acerto condenaram a estreia europeia de Xabi, que terminou com um castigo excessivo. Dois penáltis absurdos e uma falha dos 11 metros de Demirbay desequilibraram a balança."

Sky Sports: banho de água gelada

"Um banho de água gelada em cima da nova esperança: o Bayer Leverkusen sofreu uma amarga derrota na estreia de Xabi Alonso. O FC Porto foi implacável e o Bayer foi indisciplinado a defender."

L'Équipe: triunfo contundente

"Ultra realista em Leverkusen, o FC Porto tem hipóteses para os oitavos. O resultado é lisonjeiro, porque os visitantes portugueses sofreram. O destino está nas suas mãos, mas as diferenças são mínimas."